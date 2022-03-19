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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gidecek.

19.03.2022 - 15:43 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler NATO'nun yakın takibinde. İttifakın liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta videokonferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel'de bir araya gelecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefon ile hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATACAK

Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

İTTİFAKIN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR KONUŞULACAK

NATO liderleri, zirvede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak. Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderler katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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