CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Malezya iliÅŸkilerini geliÅŸtirecek adÄ±mlar ve Rohinga MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n durumu dahil bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Malezya KralÄ± Sultan Abdullah Åžah karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak Ramazan BayramÄ± tebriÄŸinde de bulundu.