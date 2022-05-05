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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Malezya KralÄ± Billah Åžah ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Malezya KralÄ± Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Åžah ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â Â

05.05.2022 - 20:27 |
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Malezya KralÄ± Billah Åžah ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Malezya iliÅŸkilerini geliÅŸtirecek adÄ±mlar ve Rohinga MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n durumu dahil bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Malezya KralÄ± Sultan Abdullah Åžah karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak Ramazan BayramÄ± tebriÄŸinde de bulundu.

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