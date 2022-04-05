Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orbanla görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Macaristan Başbakanı Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi. Gücünü ortak tarih ve kültürden alan ikili ilişkileri yeni dönemde birlikte daha ileri seviyeye taşıyacaklarına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında yakaladıkları ivmeyi sürdürmenin ve iş birliği kapsamını genişletmenin ortak menfaat olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.