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Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik zirvesini topluyor. Zirvede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş değerlendirilecek. Zirvenin ardından bir açıklama yapılması da bekleniyor.

24.02.2022 - 09:40 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından dünya alarma geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik zirvesini toplama kararı aldı.

Kritik zirvede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, bölgeden gelen son bilgiler ve atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantının ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, Putin'e diplomasi çağrısı yaptı, 'Savaş kimseye yarar getirmez' dedi.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ise, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını ifade etti. Zelenskiy, Erdoğan'a bu tutumundan dolayı teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olayı devlet veya kurumsal bazda ele alacak olursak, burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Malum, şu ana kadar Ukrayna'ya ciddi manada bir asker gönderme gibi durumla karşı karşıya henüz kalmadık. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Rusya artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kâhin olmaya gerek yok. Bu bakımdan yapacağımız bu video konferansta NATO müttefiki üye ülkelerin liderleri bakalım neler söyleyecek. Biz de tabii söyleyeceğimizi onların da söyleyeceklerine göre belirleyecek, tavrımızı ortaya koyacağız."

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