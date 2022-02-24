Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Zirvesi'ni topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00’de bir güvenlik zirvesi gerçekleştiriyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahelesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık eediyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas'taki saldırganlığı ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı ısrarla reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın nesnel gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Görüşmede, Rusya Federasyonu için uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da tartışıldı. Bu bağlamda Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da ziyareti nedeniyle zirveye katılamıyor.