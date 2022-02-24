GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Zirvesi'ni topladı
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Zirvesi'ni topladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Zirvesi'ni topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın harekatı ile ilgili Güvenlik Zirvesi'ni topladı.

24.02.2022 - 09:40 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Zirvesi'ni topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bugün saat 11.00’de bir güvenlik zirvesi gerçekleştiriyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahelesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık eediyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donbas'taki saldırganlığı ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı ısrarla reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın nesnel gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Görüşmede, Rusya Federasyonu için uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da tartışıldı. Bu bağlamda Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da ziyareti nedeniyle zirveye katılamıyor.

Savaş başladı! Rusya harekete geçti, son dakika gelişmesi, kentler bombalanıyor patlama sesleri geliyor...
İlgili Haber
Savaş başladı! Rusya harekete geçti, son dakika gelişmesi, kentler bombalanıyor patlama sesleri geliyor...
Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi: Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdük
İlgili Haber
Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi: Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdük
Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti
İlgili Haber
Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti
Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!
İlgili Haber
Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!
Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı! Ukrayna'ya füze yağıyor...
İlgili Haber
Putin saldırı emrini verdi Rusya operasyona başladı! Ukrayna'ya füze yağıyor...
Biden: "Saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan Rusya sorumlu"
İlgili Haber
Biden: "Saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan Rusya sorumlu"

GÜNCEL HABERLER

Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

Tayt dehşeti! Eşini öldüresiye dövüp tehdit etti 'Anneni ve babanı öldüreceğim'

Sıradaki Haber
Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Ukrayna’da halk metro istasyonuna sığındı

Sıradaki Haber
Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

Kredi fırsatı için hemen başvurun! 6 ay ödemesiz, 2 yıl vade; Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Finansbank ve...

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber