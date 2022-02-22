Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine ziyaretini iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ve Senegal'i ziyaret etti. Erdoğan'ın yarın yapması planlanan Gine Bissau ziyareti ise iptal oldu. Erdoğan, yurda dönme kararı aldı.