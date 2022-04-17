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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik uyguladığı şiddet, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular ele alındı.

17.04.2022 - 20:02 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Kudüs’te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık. İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Sayın Guterres’e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci’ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye’nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
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