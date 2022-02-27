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Çavuşoğlu, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

27.02.2022 - 13:38 | | DHA
Çavuşoğlu, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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