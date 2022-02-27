Çavuşoğlu, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.