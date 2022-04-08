Bakan Yanık: 7 büyükşehirde ikinci ŞÖNİM'lerimizi açacağız

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz’da hayata geçen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı'nda 'Politika önceliklerinin belirlenmesi için yıllık olarak faaliyet politikalarının oluşturulacağı' maddesinin yer aldığını belirterek, söz konusu madde çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde uygulanmak üzere 2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı'nı hazırladıklarını kaydetti.

'EN AZ 10 KADIN KONUKEVİ AÇACAĞIZ'

Bakan Yanık, ŞÖNİM ile kadın konukevlerinin sayısını ve kapasitelerini artıracaklarını belirterek, "Bakanlığımıza bağlı 112, yerel yönetimlere bağlı 33, Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı 3 ve sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevimiz olmak üzere 81 ilde 149 kadın konukevimizle hizmet veriyoruz.

2022 faaliyet planımız kapsamında nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışmaları başlatacağız. Ayrıca, İçişleri Bakanlığımızla iş birliğinde belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi açacağız. Ayrıca, kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmalarımız kapsamında ihtisaslaşmış 13 kadın konukevi sayımızı 17’e çıkaracağız" dedi.

Bakan Yanık, nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışma başlattıklarını belirtip, "Bu kapsamda 7 büyükşehirde ikinci ŞÖNİM’lerimizi açacağız" dedi.