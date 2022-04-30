GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Tarihin en kötü belediye başkanı!
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Tarihin en kötü belediye başkanı!
ABONE OL

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Tarihin en kötü belediye başkanı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgüt üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösteren Bakan Soylu, '3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı' dedi.

30.04.2022 - 18:10 |
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Tarihin en kötü belediye başkanı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgüt üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü

3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı ! Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin…

İBB'ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Es-Sani ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Es-Sani ile telefon görüşmesi yaptı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teslim olan terörist sayısı 27 oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teslim olan terörist sayısı 27 oldu

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Tarihin en kötü belediye başkanı!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Tarihin en kötü belediye başkanı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teslim olan terörist sayısı 27 oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teslim olan terörist sayısı 27 oldu

Sıradaki Haber
Ödemelere zam müjdesi! Bakan resmen açıkladı: Yüzde 125 artıyor

Ödemelere zam müjdesi! Bakan resmen açıkladı: Yüzde 125 artıyor

Sıradaki Haber
Maaşlardan kesinti yapılamaz! Çalışanların çoğu bunu bilmiyor! Ve zorunlu, fazla mesai ücreti yerine...

Maaşlardan kesinti yapılamaz! Çalışanların çoğu bunu bilmiyor! Ve zorunlu, fazla mesai ücreti yerine...

Sıradaki Haber
Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

Sıradaki Haber