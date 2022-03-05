Bakan Soylu, afetlere hazÄ±rlÄ±k deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±

Ä°stanbul AFAD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda 2022 Afetlere HazÄ±rlÄ±k DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. ToplantÄ±ya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail Ã‡ataklÄ±, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi (AFAD) BaÅŸkanÄ± Yunus Sezer ve kurul Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da konuÅŸan SÃ¼leyman Soylu, "2020 sonlarÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve 2021 yÄ±lÄ± sonunu nihai hedef olarak belirlediÄŸimiz, Ä°stanbul'da da sayÄ±n valimizin koordinasyonunda ve Ã¼niversitelerimiz ile beraber TÃ¼rkiye'nin 81 ilinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi Ä°l Afet Riski Azaltma PlanÄ± hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve hedefimize uygun bir ÅŸekilde 81 ilde, Ä°l Risk Azaltma PlanlarÄ±nÄ± tamamladÄ±k. Son olarak dÃ¼n, 14 milyon Ã¶ÄŸrenci, 1 milyon Ã¶ÄŸretmen ve okullarda sivil olarak Ã§alÄ±ÅŸanlar, polislerimiz, jandarmalarÄ±mÄ±z, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±z, KÄ±zÄ±lay'Ä±ndan saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±mÄ±za kadar, herkesin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± muhteÅŸem bir tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirildi" dedi.

"2022 YILINI AFET TATBÄ°KAT YILI Ä°LAN ETTÄ°K"

Bakan Soylu, "Afetlere hazÄ±r olma, toplumun afet bilincini sÃ¼rekli artÄ±rma, afet farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± diri tutma anlayÄ±ÅŸÄ± ile Afet EÄŸitim YÄ±lÄ± kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸrenilenleri pratiÄŸe dÃ¶kme hedefiyle, 2022 yÄ±lÄ±nÄ± Afet Tatbikat YÄ±lÄ± ilan ettik. BÃ¼tÃ¼n okullarda, Ã¼niversitelerde, yurtlarda, kamu kurumlarÄ±nda, havalimanlarÄ±nda, otobÃ¼s terminallerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, organize sanayi bÃ¶lgelerinde, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinde, konutlarda ve sitelerde, bazÄ±larÄ± tematik, yani maden kazasÄ±, endÃ¼striyel tesis, kÄ±ÅŸ arama ve kurtarma gibi kendisine ait konusu olan tatbikatlar olacaktÄ±r. 2022 yÄ±lÄ±nda bu kapsamda 66 il dÃ¼zeyi tam tatbikat, 15 bÃ¶lgesel dÃ¼zeyde tam tatbikat, Ä°stanbul ilimizde 1 ulusal dÃ¼zeyde tam tatbikat, yani Ä°stanbul'da buna hazÄ±rlÄ±yoruz ve Ä°stanbul'da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tatbikat gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Depremle mutlaka karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Soylu, "Bu iÅŸle er ya da geÃ§ karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z. Sonra eyvah para etmez. TÃ¼rkiye, depreminden seline, yangÄ±nÄ±na kadar afet bÃ¶lgesidir. Bu konuda uzmanlÄ±ÄŸÄ± bulunan neredeyse bÃ¼tÃ¼n bilim insanlarÄ±mÄ±z, bilimsel verilerin tespiti ciddi bir deprem tehdidinin Ã§ok da uzakta olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndedir. Bunu gÃ¶rmezden gÃ¶rmek kendimizi kandÄ±rmak olur. AFAD verilerine gÃ¶re sadece 2021 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkemizde kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ bÃ¼yÃ¼klÃ¼ toplam 23 bin 753 deprem meydana geldi. DolayÄ±sÄ±yla burada meseleyi ciddiyetle ele alma ve yarÄ±n deprem olacakmÄ±ÅŸ gibi hazÄ±rlanmak durumundayÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. Â

"AFAD'A MOBÄ°L UYGULAMA YAPTIK"

SÃ¼leyman Soylu, "AFAD'a bir mobil uygulama yaptÄ±k ve bu uygulamayÄ± hayata geÃ§irdik. Åžu anda yÃ¼zbinlerce insan bu uygulamayÄ± indirdi. AFAD mobil uygulamadaki hedefimizi 10 milyon olarak nitelendirdik. Sebebi ÅŸu, Allah korusun enkazÄ±n altÄ±ndakine rahat bir ÅŸekilde ulaÅŸabilmek, yerini tam tespit edebilmek iÃ§in AFAD mobil uygulamasÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ä°stanbul'da acil durum toplanma alanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, yine bu dÃ¶nemde 2 bin 864'ten 5 bin 598'e Ã§Ä±karttÄ±k. Ä°stanbul'da, Yalova'da, Kocaeli'de, TekirdaÄŸ'da meydana gelmesi muhtemel bir deprem sonrasÄ±na gÃ¶revlendirmek Ã¼zere 45 Ä°l valimiz, kurumlarÄ±yla, araÃ§larÄ±yla ve tÃ¼m kapasiteleriyle Ä°stanbul'da gÃ¶revlendirme senaryomuz tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir Ä°stanbul depremine hazÄ±rlanmak iÃ§in, buradaki Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ±mÄ±zla birlikte elden gelen bÃ¼tÃ¼n kapasite, TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m kapasitesi ortaya konulacaktÄ±r. YÄ±lÄ±n son aylarÄ±nda, TÃ¼rkiye genelinde bir TÃ¼rkiye tatbikatÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi.