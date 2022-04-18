Bakan Karaismailoğlu: Demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 7 kat artacak

Karayolları 72'nci Bölge Müdürleri Toplantısı, 'U 2053 Vizyonu' çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıya; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile çok sayıda bölge müdürü katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, ulaştırmada yapılan yatırımları anlatarak, "20 yıl önce 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu, bugün tam 21 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. 2023'te tünel uzunluğunu 771 kilometreye çıkaracağız. 20 yıl önce 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu, bugün 727 kilometreye çıkardık. 2023'te 771 kilometreye çıkaracağız. Karayolu ağımız içindeki oranı yüzde 42 olan bölünmüş yollarımız, trafiğin yüzde 83'ünü taşıyor. Yaptığımız konforlu yollar sayesinde, vatandaşlarımızın yollarda harcadığı süreyi yıllık 7 milyar saat azalttık. Bu sayede akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağladık" dedi.

'18 MİLYON İNSANIMIZA İSTİHDAM SAĞLADIK'

Karaismailoğlu, dünyada ulaşıma yönelik talebin 2050 yılında 2 katına çıkacağını ifade ederek, "Bu talebi ve ihtiyacı karşılamak için tüm ülkelerin ulaştırma ve altyapı yatırımlarına hız vermesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 trilyon dolar, Çin'in 559 milyar dolarlık altyapı yatırımları planladıkları biliniyor. Biz de 2003 yılından 2021 yılı sonuna kadar 5 sektörde yapılan yatırımların toplamı 172 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlarla 18 milyon insanımıza istihdam sağladık. Yatırdığımız her 9,5 milyar dolar, 1 milyon vatandaşımıza yeni iş imkanı sağladı. Milli gelirimize 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. Ekonomimizin üretim gücünü desteklemek ise temel önceliklerimiz arasında yer aldı. 2003-2021 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde Türkiye, 1 trilyon 42 milyar doların üzerinde daha fazla üretti" diye konuştu.

'DEMİR YOLUNUN YÜK TAŞIMACILIĞINDAKİ PAYI 7 KAT ARTACAK'

Karaismailoğlu, demir yolu sistemini ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Başlattığımız reform hareketi ile Cumhuriyetimizin ilk yıllarından sonra ihmal edilen demir yollarını, 2003'ten bugüne hem yeniledik hem de yeni hatlarla zenginleştirdik. Milletimizin yarım asırlık hayali Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. Demir yolu ağımızı 2053 yılına kadar 13 bin 22 kilometreden 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız. Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'teyse yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine Yurt Dışı Yük taşımacılığında da demir yolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında ise yine 2053 vizyonumuz için hedeflediğimiz, trenin payının 6 katın üzerinde artmasıdır. 2023 yılında demir yolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olmasını öngörüyoruz. Bu rakamın sırasıyla 2035 yılında 145 milyonun, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.