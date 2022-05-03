Bakan Derya YanÄ±k huzurevlerini ziyaret etti

Bakan Derya YanÄ±k ilk ziyaretini Maltepe Huzurevi'ne yaptÄ±. Huzurevi sakinleriyle tek tek tokalaÅŸÄ±p, sarÄ±larak bayramlaÅŸan Bakan YanÄ±k, "Bir anlamda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlamasÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Sizin memnuniyetiniz ya da sizin talepleriniz bizim hizmetleri ne kadar iyi yapÄ±p yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli. Ama daha Ã¶nemlisi, tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n ve benim de etkilendiÄŸim ÅŸey, sizlerin hayÄ±r dualarÄ±nÄ± almak. O sÄ±cak, samimi dualarÄ±nÄ±za mazhar olmak, en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼kafat. BÃ¼tÃ¼n samimiyetimle sÃ¶ylÃ¼yorum, baÅŸka hiÃ§bir karÅŸÄ±lÄ±k daha kÄ±ymetli olamaz. BulduÄŸumuz her fÄ±rsatta sizlerle, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zla bir araya gelmek, bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k mutluluk kaynaÄŸÄ± oluyor" dedi.Â

"PANDEMÄ° DE Ä°NÅžALLAH BÄ°TTÄ°, BIKTIRACAK KADAR SIK GÃ–RECEKSÄ°NÄ°Z"

Bakan YanÄ±k daha sonra huzurevi sakinlerinin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸmalarÄ±nÄ± istedi. Maltepe Huzurevi'nde 10 yÄ±ldÄ±r kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 88 yaÅŸÄ±ndaki YÃ¼ksel Ä°nce, tek kiÅŸilik oda isteÄŸini dile getirdi. Bakan YanÄ±k'Ä±n "YÃ¼ksel Teyze basÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde talep etti, yapacak bir ÅŸey kalmadÄ±" sÃ¶zleri gÃ¼lÃ¼ÅŸmelere neden oldu. Bakan YanÄ±k YÃ¼ksel Ä°nce'ye, "KeÅŸke 88 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunuzu sÃ¶ylemeseydiniz, nazar deÄŸebilir" diyerek ÅŸakalaÅŸtÄ±. Bir diÄŸer huzurevi sakinin "Sizleri aramÄ±zda daha sÄ±klÄ±kla gÃ¶rmek istiyoruz" sÃ¶zleri Ã¼zerine Bakan YanÄ±k, "Bundan sonra gÃ¶receksiniz, Ã§Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼ne kadar pandemiden dolayÄ±, sizleri riske etmemek iÃ§in Ã§ok dikkat ettik. Ama bundan sonra maskeler de Ã§Ä±ktÄ±, pandemi de inÅŸallah bitti. SÄ±k sÄ±k, bÄ±ktÄ±racak kadar sÄ±k gÃ¶receksiniz" dedi. Bir huzurevi sakini ise ÅŸiir okudu.Â

"HAK TEMELLÄ°, EÅžÄ°T HÄ°ZMET SUNMAYA Ã‡ALIÅžIYORUZ"

BakanlÄ±k olarak yapÄ±lan hizmetler ve muhataplarÄ±nÄ±n Ã§ocuk, genÃ§, yaÅŸlÄ± 84 milyon vatandaÅŸÄ±n tamamÄ± olduÄŸunu belirten Bakan YanÄ±k "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za hak temelli ve eÅŸit hizmet sunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã–zellikle bugÃ¼n huzurevi iÃ§inde bulunduÄŸumuz iÃ§in sÃ¶yleyeceÄŸim, yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±za ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± tÃ¼m sosyal imkanlarÄ± da temin ederek kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zda hizmet vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BugÃ¼n itibariyle eÄŸer Ã¶zel bir tercihleri yoksa, Ã¶zel olarak herhangi bir yerde kalmak tercihinde deÄŸilse, kapasite itibariyle bÃ¼tÃ¼n talepleri karÅŸÄ±layabilecek durumdayÄ±z. Bu anlamda aktif yaÅŸlanmayÄ±, bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n hizmet modelleri iÃ§erisinde, Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼klerimizle alakalÄ± aktif yaÅŸlanmayÄ± Ã¶nemsiyoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã¶mÃ¼r sÃ¼resinin de, ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun, uzamasÄ±yla beraber Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reci bÃ¼yÃ¼klerimizin verimli, aktif bir biÃ§imde geÃ§irebilmeleri iÃ§in de elimizden geleni, hizmet modelleri iÃ§erisinde hayata geÃ§iriyoruz" diye konuÅŸtu. Bakan YanÄ±k, pandemi sÃ¼reci bittiÄŸi iÃ§in, bundan sonra her fÄ±rsatta, sÄ±k sÄ±k ziyarete gelecekleri sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak, "Tahmin ediyorum bir sÃ¼re sonra 'Niye bu kadar Ã§ok geliyor Bakan HanÄ±m? Ne iÅŸi var arkadaÅŸ? Bir rahat bÄ±rakmÄ±yor bizi' falan diyeceksiniz" dedi. Bakan Derya YanÄ±k, daha sonra Ã‡amlÄ±ca Huzurevi'ni ziyaret ederek bayramlaÅŸtÄ±. Ã‡amlÄ±ca Huzurevi'ne ayda bir kez ziyaret ettiÄŸini belirterek, bayram mÃ¼nasebetiyle bir araya gelmekten dolayÄ± mutlu olduÄŸunu vurguladÄ±.