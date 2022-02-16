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Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya-Ukrayna diplomasisi!

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna gerilimi ele alındı. Diplomatik girişimlerin önemine değinildi.

16.02.2022 - 17:54 |
Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya-Ukrayna diplomasisi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna gerilimi ele alındı. Diplomatik girişimlerin önemine değinildi.

TÜRKİYE, RUSYA VE UKRAYNA'DAKİ TOPLANTILARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi

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