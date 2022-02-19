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SiyasetBakan Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi negatif çıktı
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Bakan Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi negatif çıktı

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.

19.02.2022 - 18:24 |
Bakan Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi negatif çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.

 

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