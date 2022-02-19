Bakan Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.
19.02.2022 - 18:24 |
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.
Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. pic.twitter.com/ed3WR938bs— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2022