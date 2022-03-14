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SiyasetBakan Çavuşoğlu'dan Ukraynalı mevkidaşı ile kritik görüşme!
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Bakan Çavuşoğlu'dan Ukraynalı mevkidaşı ile kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Twitter'dan paylaşım yapan Kuleba, "Bu zor zamanlarda dayanışma gösterdiği için Türkiye'ye minnetarız" notunu düştü.

14.03.2022 - 18:47 |
Bakan Çavuşoğlu'dan Ukraynalı mevkidaşı ile kritik görüşme!

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savaşı bitirmek için gösterdiği çabalar hakkında görüştüklerini belirterek, "Ukrayna'da barışı tesis etmek için ortak adımlarımızı koordine etmeye devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Kuleba, "Bu zor zamanlarda dayanışma gösterdiği için Türkiye'ye minnetarız" mesajı da verdi.

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