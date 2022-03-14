Bakan Çavuşoğlu'dan Ukraynalı mevkidaşı ile kritik görüşme!

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savaşı bitirmek için gösterdiği çabalar hakkında görüştüklerini belirterek, "Ukrayna'da barışı tesis etmek için ortak adımlarımızı koordine etmeye devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. Kuleba, "Bu zor zamanlarda dayanışma gösterdiği için Türkiye'ye minnetarız" mesajı da verdi.