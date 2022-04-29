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SiyasetBakan Çavuşoğlu Venezuela'da: 1.5 milyar dolar ticaret hedefi için çalışacağız
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Bakan Çavuşoğlu Venezuela'da: 1.5 milyar dolar ticaret hedefi için çalışacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumunda konuştu. Çavuşoğlu, “Venezuela ile bu sene 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

29.04.2022 - 22:13 | | İHA
Bakan Çavuşoğlu Venezuela'da: 1.5 milyar dolar ticaret hedefi için çalışacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, “Türkiye-Venezuela Ortak İşbirliği Komisyonu, tüm ilişkilerimiz gözden geçirdiğimiz ve ileriye dönük somut adımları kararlaştırdığımız hatta daha önceki toplantılarda da aldığımız kararları gözden geçiren ve imzaladığımız anlaşmaların uygulamasını gözden geçiren bir format. Bunun çok faydalı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, “Ticaret, tarım, sağlık, eğitim, adalet, ulaştırma, kültür, Turizm, kalkınma, göç ve güvenlik gibi çok farklı alanlarda uzmanlarımızın görüşmeleri devam ediyor. Sanayi, ticaret, turizm, balıkçılık, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda anlaşmaların müzakerelerini tamamladık. Toplantının kapanış oturumunda bu belgeleri imzalayacağız. Daha önce yaptığımız 2 toplantıda aldığımız kararlar ilişkilerimize somut katkılar sağladı. Covid-19 salgını ve tek taraflı yaptırımlara rağmen Venezuela ile ticaretimizi geçen sene 3 kat artırdık. Yani 2020’de 300 milyon Dolar civarında olan ticaretimiz 2021’de 850 milyon doları geçti. Bu sene en az 1.5 milyar dolar ticaret hedefini yakalamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlk 3 aydaki rakamlarda 1.5 milyar doları yakalayacağımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK İHRACAT ORTAĞI HALİNE GELDİ"

Türkiye’nin, Venezuela’nın en büyük ihracat ortağı haline geldiğini belirten Çavuşoğlu, “Yaptırımlara ve salgına rağmen Venezuela’nın Türkiye’ye ihracatı artarak devam ediyor. Dün burada iş insanıyla bir araya geldik. Özellikle Venezuela’nın potansiyelini bir kere daha görmüş olduk. Toplantıda Türk iş insanları da vardı. Her iki tarafın heyecanını gördük. Dolayısıyla geleceğimize yönelik hem ticaretimizin artması hem de yatırımların artması konusunda geleceğe yönelik umutlarımız daha da arttı. Türk iş dünyasını Venezuela ile ekonomik ilişkilerimizi artırmaya teşvik etmeye devam ediyoruz. Türkiye zor zamanlarda Venezuela’nın yanında durdu, durmaya da devam edecek” dedi.

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