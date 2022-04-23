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Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideoda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptık.

23.04.2022 - 18:01 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Bustilloya Türkiyede Galatasaray ve Fernerbahçede futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossinin imzalı formalarını hediye etti.

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