Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü
Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideoda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptık.
23.04.2022 - 18:01 | | DHA
Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Bustilloya Türkiyede Galatasaray ve Fernerbahçede futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossinin imzalı formalarını hediye etti.