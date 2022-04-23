Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü

Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Bustilloya Türkiyede Galatasaray ve Fernerbahçede futbol takımlarında oynayan Uruguay milli takım oyuncuları Fernando Muslera ve Diego Rossinin imzalı formalarını hediye etti.