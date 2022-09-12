Bakan Akar'dan, Pençe Kilit Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "371 terörist etkisiz hale getirildi. 400'den mağara ve sığınak temizlendi. Mehmetçik, çok şükür bütün girilemez denilen yerlere girdi.

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.