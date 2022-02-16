Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ederken, görüşmenin sonunda Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahı'nda Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katıldı. İlk olarak “NATO Nükleer Planlama Grubu” oturumunda yer alan Akar, sonrasında "Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma" ile "Külfet Paylaşımı, Kaynaklar ve Stratejik Konsept" konulu Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumlarına katıldı. Bakan Akar, oturumların ardından üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı "aile fotoğrafı" çekiminde de yer aldı.