Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüşmesinde, Mali'de son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayarak Türkiye'nin terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.