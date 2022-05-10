GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü
ABONE OL

Bakan Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile bakanlıkta bir araya geldi.

10.05.2022 - 09:54 | | DHA
Bakan Akar, Kazakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in resmi ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Jaksylkov’u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarihi değerlere vurgu yapıldığı, iki ülke arasında 2019'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli yön çizdiği belirtildi; askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

    Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

    Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ile ilgili ilk kareler paylaşıldı

    Yeni e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi ile ilgili ilk kareler paylaşıldı

    MHP lideri Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ve Özdağ'a sert sözler!

    MHP lideri Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ve Özdağ'a sert sözler!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    0 99 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi şartları neler, 0 99 konut kredisi hangi banka ile verilecek kimlere, 10 yıl vadeli kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

    0 99 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi şartları neler, 0 99 konut kredisi hangi banka ile verilecek kimlere, 10 yıl vadeli kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber
    Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

    Emekli ve memur milyonlara güzel haber! Bakan tarih verdi

    Sıradaki Haber
    Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı!

    Yeşil pasaport süresi kaç yıl oldu, uzatıldı mı? Bakan Süleyman Soylu açıkladı!

    Sıradaki Haber
    Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

    Engelliler Haftası sözleri ve 10 16 Mayıs Engelliler Haftası mesajları! Resimli, kısa, uzun, farkındalık kazandıracak 10 16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili şiirler, sözler!

    Sıradaki Haber