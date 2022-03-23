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Ali Babacan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

23.03.2022 - 13:19 |
Ali Babacan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart'ta 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği ikinci toplantı öncesinde ziyaretlerini sürdüyor. Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden Babacan, bu kez CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti.

Babacan ve Kılıçdaroğlu, gündeme dair fikir alışverişinde bulundu. Babacan'ın, pazar günü yapılacak toplantı öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.

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