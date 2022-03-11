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AK Parti'li Yazıcı: Türkiye, savaşın fazla uzamadan bitmesine vesile olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın davranış biçimi ile sergilediği liderlikle inşallah bu savaşın fazla uzamadan bitmesine önemli vesile olacak diye düşünüyorum" dedi.

11.03.2022 - 17:14 | | Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)
AK Parti'li Yazıcı: Türkiye, savaşın fazla uzamadan bitmesine vesile olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yağmurlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan caminin açılışına katıldı. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yazıcı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını belirterek, Türkiye’nin savaş karşısındaki tutumunun son derece kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Ülkelerin bağımsızlığına yönelik eylemleri kesinlikle onaylamadıklarını ifade eden Yazıcı, “Savaşın bir an önce sonlanmasını istiyoruz. Bunu ifade ederken hem Ukrayna hem Rusya ile ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunun ismi tarafsızlığın ötesinde aktif tarafsızlık. Biz sadece bunlara karşıyız diyerek kenarda duran değil, bunun sonlanması için bütün imkanları seferber eden bir ülke konumundayız. Burada Türkiye’nin coğrafi konumu önemli. Ebette ki bunların ötesinde üstünde liderlik önemli. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın davranış biçimi ile sergilediği liderlikle inşallah bu savaşın fazla uzamadan bitmesine önemli vesile olacak diye düşünüyorum" diye konuştu. 

Antalya’da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesine de değinen Yazıcı, "Antalya’da devam eden diplomatik forum önemli bir konu başlığı oluşturdu. Bu savaş başladığından bu yana iki devletin dışişleri bakanı Antalya’da Türkiye’nin gayretleri ile bir araya geldi. İnşallah bu başlangıç, liderlerin de Türkiye öncülüğünde bir araya gelmesine vesile olur” dedi.

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