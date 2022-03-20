AK Parti MYK yarın toplanacak
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak.
20.03.2022 - 16:32 |
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.
Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları, dış gündem değerlendirilmeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye'nin diplomatik çabaları ele alınacak.
Meclis Başkanlığı'na sunulan Seçim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif de değerlendirilecek.
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