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Siyaset6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi
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6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 3'üncü kez bir araya geldi.

24.04.2022 - 22:22 | | Kaan ULU- Oğuzhan DEMİR / DHA
6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi

En son 27 Mart'ta bir araya gelen 6'lı ittifakın liderleri, bu sefer Demokrat Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde 3'üncü kez yuvarlak masa etrafında buluştu. Liderler, Demokrat Parti Genel Merkezi'ne saat 19.00'dan sonra sırayla geldi. Uysal, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. 6 muhalefet partisi lideri toplantıdan önce birlikte iftar yaptı.

6 liderin 20.25'te başlayan toplantısı devam ediyor. Basına kapalı devam eden toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi

6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi

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