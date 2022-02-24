Slavia Prag - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Türkiye'de 3-2 kazanıp tur için büyük avantaj elde eden Slavia Prag, TD Jindrich Trpisovsky'ye kavuştu. Hastalığı nedeniyle İstanbul yolcuğunda takımını yalnız bırakan 45 yaşındaki teknik adam, ligde oynadıkları Bohemians maçıyla birlikte yedek kulübesindeki yerini yeniden almaya başladı. Aynı maçta 4 aylık bir aradan sonra kaleyi koruyan Ondrej Kolar, Trpisovsky'nin görev vermesi halinde Fenerbahçe'ye karşı rövanşta oynayabilecek duruma geldi. Sağ kanatta görev yapan Lukas Masopust kesin olarak yok; orta sahadan Petr Sevcik maç saati netleşecek. Sevcik yetişmezse İstanbul'da sonradan oyuna giren Ondrej Lingr ilk 11'de maça başlar. Sol kanatta etkili bir oyun ortaya koyan Peter Olayinka'ya yine dikkat etmek lazım. Gole en yakın isim bir kez daha Yira Sor olacaktır. Sor'a "10 numara" bölgesinden desteği Srdjan Plavsic yapar...

Slavia Prag yenilgisini ligde Hatayspor galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe'de Mesut Özil, Miha Zajc, Luiz Gustavo ve Filip Novak deplasman kafilesinde yer almadı. Mesut dinlendiriliyor, Zajc cezalı, Gustavo ve Novak sakat. Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Miguel Crespo ise liste dışı oldukları için zorlu rövanşta forma giyemeyecek. Hatayspor karşısında performansıyla taraflı tarafsız herkesi mest eden Arda Güler, Çekya'da maça yedek kulübesinde başlayabilir. TD İsmail Kartal; "Arda'yı çabuk kaybetmek istemiyoruz. Onu korumak istiyorum. Oynayacağı maçlar var. Artık 'A Takım' oyuncusudur ama her zaman değil..." diyerek ilk 11'de olmayabileceğinin sinyalini verdi. Hücum hattında "Osayi, Pelkas & Valencia" üçlüsünün önünde Serdar Dursun görmemiz daha olası... Min-jae Kim ve İrfan Can Kahveci de takımla birlikte ancak son durumları maç saati netleşecek. Stoperde "Serdar Aziz & Attila Szalai" görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Slavia Prag'ın iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 6 maçta "karşılıklı gol" izledik.

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