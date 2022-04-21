Olimpia Milano – Anadolu Efes maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Euroleague’de normal sezonun bitmesinin ardından Playoff çeyrek finallerinde Olimpia Milano ile eşleşen temsilcimiz Anadolu Efes, İtalyan rakibine karşı deplasmanda çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Maçın ikinci periyotundan itibaren parkeye oldukça iyi bir oyun yansıtan Anadolu Efes, böylece 48-64’lük galibiyete ulaşarak seride 1-0 öne geçti.

3 galibiyet elde eden takımın adını Final Four’a yazdıracağı eşleşmede Ergin Ataman ve öğrencileri serideki ikinci maçını da İtalya’da oynayacak. İlk maçta çift haneli sayılara ulaşan Shane Larkin ve Vasilije Micic, bu maçta da takımlarına galibiyeti getirmeye çalışacak.

Olimpia Milano’da ise Anadolu Efes’e karşı alınan yenilginin yanı sıra Nicolo Melli belirsizliği yaşanıyor. Maçın son bölümünde sakatlanan oyuncunun serinin kalan maçlarında süre alıp almayacağı maç saatinde belli olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

-Bu sezon normal sezon da dahil olmak üzere toplam 3 kez karşılaşan iki ekibin maçlarında Olimpia Milano, 2 galibiyet elde ederken Anadolu Efes ise tek galibiyetini 2 gün önce oynanan serinin ilk maçında aldı.

-Bu sezon toplam 3 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarının yalnızca bir tanesinde 150 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %52’lik kısmı Olimpia Milano – Anadolu Efes mücadelesinde ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Anadolu Efes seride 1-0 önde. 3 galibiyete ulaşan yarı finalde (final four) Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle oynayacak... Milano ilk maçta, Anadolu Efes'in müthiş savunmasına karşılık veremedi, bozguna uğradı; sadece 48 sayı üretebildiler. Takımın önemli oyuncularından Melli sakatlandı, oynaması beklenmiyor. Datome de sakat... Temsilcimiz Anadolu Efes, ilk maçta özlenen savunma oyununu uygulayınca ve bunun yanına Larkin'in etkili ve savaşçı oyunu da eklenince galibiyeti kucakladı. İlk maçı kazanarak 3.maç için ev sahibi avantajını da cebine koymuş oldu. Efes bu maça biraz daha rahat çıkacak ancak ilk maçtaki konsantreyi korumak gerek, play-offlarda her maçın önemi yüksek. Milano ekibi de daha agresif oynamak isteyecek... Önerim, yine savunmaların ön planda olacağı maç beklentimle 153.5 Alt.