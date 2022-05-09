Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor-Konyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor-Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fenerbahçe’nin derbide puan kaybetmesi Konyaspor’u ikincilik hedefi için iştahlandırmış olabilir ancak zorlu bir rakipleri var. Antalyaspor formda ve ligde tam 13 haftadır kaybetmiyor. Taraf bahsi açısından bana göre 3 sonuca da açık bir mücadele…. Antalyaspor ligde oynadığı son 6 maçta da skor üretirken kalesini gole kapatamadı. Konyaspor’un da ligde oynadığı son 4 maçta karşılıklı gollere imza atıldı. 90 dakikada iki takımın da skor üretmesini bekliyorum. KG Var tercihi ideal.

Fiorentina-AS Roma: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fiorentina-AS Roma mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Fiorentina, İtalya kupası maçı dahil son 4 resmi maçını kaybetti. Avrupa Ligi sıralamasına girmek isteyen bir ekibin son haftalardaki performansı tartışılır seviyede. Roma, asıl hedefi olan Konferans Ligi’nde finalin kapısını açtı. Ligdeki dalgalanan performansın sebebi, Avrupa’nın ön planda olmasıydı. Fiorentina deplasmanında oyuna ortak olmalarını bekliyorum. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta olduğu gibi karşılıklı goller izleriz.

IF Elfsborg-Djurgardens: 2.5 Üst

İddaa programının İsveç Allsvenskan bülteninde günün öne çıkan maçı IF Elfsborg-Djurgardens mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %76’sı karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi

Her iki takımın da hücum gücü çok yüksek. Ligde en çok gol atan üç takımdan ikisi karşı karşıya geliyor. Djurgarden sezona büyük ümitlerle başlamıştı fakat son vuruşlarda ki şanssızlıkları ve defansta verdiği boşluklar başlarını çok ağrıtıyor. Elfsborg kapanan takımlara karşı hala bir çözüm üretebilmiş değil. Maçta karşılıklı gol bekliyorum.