Günün En Çok Oynanan Maçları

Fatih Karagümrük - Göztepe: Maç Sonucu 1

İddaa programı Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Fatih Karagümrük – Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada karşılaşmada Fatih Karagümrük’ün kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Göztepe'nin durumu ortada. Şu an pek bir varlık sergilemelerini beklememek lazım. Karagümrük son 6 maçın 4'ünü kazanarak ligin sonuna formda girdi. Ev sahibi ekipte bireysel performanslarını düşünecek birçok oyuncu var. Karagümrük yüksek skorlu bir galibiyet alır.

Başakşehir - Galatasaray: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Kücük’ün Tahmini:

Galatasaray’da artık Torrent’in kredisi tükendi. İspanyol teknik adamın tazminatı nedeniyle ayrılık tarihi net değil! Artık Torrent de ayrılığın farkında ve oyuncularına da bu durumu aktardı. Başakşehir daha formda, mental olarak daha güçlü ve sahasında galibiyete kesinlikle yakın olan taraf. Başakşehir kazanır diyorum.

Liverpool - Tottenham: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool - Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

Muazzam performans, 4 kulvarda şampiyonluğa koşan bir takım. Klopp ve oyuncuları Şampiyonlar Ligi’nde muazzam maç sonrasında hafta içinde finale yükseldiler. Lig yarışında ise zorlu maça çıkıyorlar. Tottenham da ilk 4 yarışında. Gollü ve bol kornerli maç izleriz. Skor tahminim 3-2…