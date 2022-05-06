Günün En Çok Oynanan Maçları

Hatayspor - Trabzonspor: Maç Sonucu 2

İddaa programı Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Hatayspor - Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada karşılaşmada Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Şampiyon Trabzonspor ve ligde hedefi bulunmayan Hatayspor karşı karşıya gelecek. Ömer Erdoğan yönetimindeki ev sahibi ekipte ciddi bir düşüş yaşanıyor. 6 maçtır galibiyet alamıyorlar. Trabzonspor’un hedefi olsa rahat kazanacağı bir 90 dakika olurdu. Ancak şu anda bordo mavili ekibin nasıl bir 11 ve taktikle sahaya çıkacağını bilemiyoruz! Hedefi olmayan iki takımın mücadelesinde karşılıklı goller beklemiyorum.

Gaziantep – Kayserispor: Maç Sonucu 1

İddaa programı Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep – Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada Gaziantep’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Gaziantep Futbol Kulübü de, Kayserispor da son haftalarda kalesini gole kapatma konusunda son derece başarısız! Gaziantep son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile düşme potasının bir basamak üstünde… Ancak son 3 maç kala aradaki puan farkı 9 olduğu için stres yaşamıyorlar. Fakat formsuzlar! Kayserispor’un ligde oynadığı son 4 maç, Gaziantep’in ise oynadığı son 3 maç karşılıklı gollerle tamamlandı. 90 dakikada iki takım da skor üretir.

Inter - Empoli: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Inter - Empoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %6’sı karşılaşmada Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Udinese karşısında kilidi ilk yarıdan açan Udinese, şampiyonluk için fikstür avantajına sahip. Milan’ın daha zorlu rakiplerle oynayacak olması İnter’in güncel avantajı. Empoli’nin istikrarsız sonuçları ve savunmadaki problemleri İnter adına avantaj. Udinese maçında olduğu gibi İnter’in kilidi erken açmasını bekliyorum.