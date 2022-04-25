GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

25.04.2022 - 13:27 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
Kasımpaşa, Süper Lig’in son haftalarında en formda olan takımların başında geliyor. Gol yollarında etkililer ve 9 maçtır rakipleri kim olursa olsun skor üretiyorlar. Beşiktaş da yeni teknik direktörü Ismael’in 3-4-3 sistemi nedeniyle ofansta etkili işler çıkarırken kalesinde de pozisyonlar veriyor. Gollü bir 90 dakika bekliyorum. KG Var tercihini öneriyorum.

Sassuolo – Juventus : Maç Sonucu 2
İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Sassuolo - Juventus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada Juventus’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:
Cagliari deplasmanında beklentilerin altında kalan ofansif etkinlik gösteren Sassuolo, skor oyununda başarısız oldu. Bu seviyede Juventus gibi önemli rakipler karşısında daha çok üretken olmaya çalışan bir Sassuolo olduğunun altını yinelemek gerek. Juventus, kupada Fiorentina engelini rahat geçerken ligde, Bologna karşısındaki kayıpla şampiyonluk hayalini azalttı. Bologna beraberliğinin telafisi için üçüncü bölgede daha çok etkin olmak zorunda oldukları bir rakiple oynayacaklar. İki takımın temposu ve kazanma azmi, goller getirir ve karşılıklı goller izleriz.

Sivasspor - Alanyaspor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Sivasspor - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
Hafta içi Türkiye Kupası’nda karşılaşan iki takım bu kez ligde kozlarını paylaşacak. Kupa maçında 10 kişi kalmasına rağmen Sivasspor kazanırken, Alanyaspor ise birçok pozisyonu gole çevirememişti. Yine keyifli, bol pozisyonlu ve karşılıklı goller izleyeceğimiz bir 90 dakika bekliyorum.

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA
  1. 3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti! Ali Koç onu 8 katına satıyor
    3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti! Ali Koç onu 8 katına satıyor
  2. Tam 11 futbolcu... Valerien İsmael'in transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı
    Tam 11 futbolcu... Valerien İsmael'in transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Ali Koç'un transfer planı deşifre oldu! Luiz Gustavo'nun yerine 16 m.euro'luk orta saha
    Ali Koç'un transfer planı deşifre oldu! Luiz Gustavo'nun yerine 16 m.euro'luk orta saha
  5. Fenerbahçe'den bir Arda Güler planı daha!
    Fenerbahçe'den bir Arda Güler planı daha!
  6. Kendisine başarının sırrı soruldu o 'önce disiplinli bir hayat' dedi! İnce eleyip sık dokuyan, büyük çaplı planının olduğunu anlatan Nicolas Tancak'tan ilginç yatırım
    Kendisine başarının sırrı soruldu o 'önce disiplinli bir hayat' dedi! İnce eleyip sık dokuyan, büyük çaplı planının olduğunu anlatan Nicolas Tancak'tan ilginç yatırım
  7. FLAŞ GELİŞME! Beşiktaş'ta 5 yerli transfer birden! Biri F.Bahçe'den geliyor
    FLAŞ GELİŞME! Beşiktaş'ta 5 yerli transfer birden! Biri F.Bahçe'den geliyor
  8. Kadro dışı kalmışlardı! Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı! 'Yüksek bonservis fiyatına...'
    Kadro dışı kalmışlardı! Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı! 'Yüksek bonservis fiyatına...'
  9. 'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'
    'Yemek daveti veriyor sonra hesabı misafirlere ödetiyor bu adamdan başkan olmaz'
  10. Trabzonspor nasıl şampiyon olur, Trabzonspor şampiyon olur mu? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?
    Trabzonspor nasıl şampiyon olur, Trabzonspor şampiyon olur mu? Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti! Ali Koç onu 8 katına satıyor

3 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti! Ali Koç onu 8 katına satıyor

Tam 11 futbolcu... Valerien İsmael'in transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

Tam 11 futbolcu... Valerien İsmael'in transfer listesini açıkladı tek tek isim saydı

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Ali Koç'un transfer planı deşifre oldu! Luiz Gustavo'nun yerine 16 m.euro'luk orta saha

Ali Koç'un transfer planı deşifre oldu! Luiz Gustavo'nun yerine 16 m.euro'luk orta saha

Sıradaki Haber