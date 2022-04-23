Günün En Çok Oynanan Maçları

Gaziantep FK - Göztepe: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Gaziantep FK - Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Ligde 10 haftadır puan alamayan ve küme düşmesinin artık matematiksel olarak da kesinleşmesini bekleyen bir Göztepe var! 10 haftada 1 puan dahi alamadılar. Fenerbahçe karşısında pozisyona girseler de bitirici oyuncu eksiği yaşayıp yine puan alamadılar. Ancak ev sahibi Gaziantep FK’da iyi bir gidişat içinde değil. Onlar da düşüşte. 10 haftada sadece 1 galibiyetleri var. Fakat Gaziantep FK kendi saha ve seyircisi önünde bu maçta galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyecektir. Erol Bulut için de ayrılık çanları çalarken Gaziantep’in özgüveni kırılmış, formsuz rakibine karşı kazanmasını bekliyorum.

PSG - Lens : Maç Sonucu 1

İddaa programının Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı PSG - Lens mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %90’ı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tahmini:

Ligin bitimine 5 hafta var ve PSG bugün kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. 3 maçtır kazanan ve Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Lens’i konuk ediyorlar. Lens son haftalarda güzel işler yapıyor. Kazandıkları 3 maçta rakip kalelere toplam 7 gol gönderdiler. Hafta başlamadan 53 puanla 7. sırada bulunan Lens’in Avrupa potasıyla arasında sadece 3 puan fark var. Kısacası bu maç onlar için de oldukça önemli. Maça şampiyonluk için çıkacak PSG karşısında iyi bir sonuç almak onlar için zor olacaktır ama yine de bunun için uğraşacaklarına inanıyorum.

Arsenal – Manchester United: Maç Sonucu 1

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Wolfsburg - Mainz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

Chelsea’yi 4-2 gibi şaşaalı skorla yenen Arsenal ilk 4 yarışında şansını sürdürüyor. C.Palace, Brighton, Soton gibi takımlara hem de 3 maç üst üste kaybedip düşüşe geçmeleri büyük fırsatı kaçırmalarına neden oldu. Man Utd ise artık taraftarının kulübün sahibi Glazer ailesine farklı tepkiler gösterdiği günleri yaşamaya başladı. Norwich’i bile güç bela yendiler Ronaldo’nun hat-trickiyle. Yeni sezon için teknik direktör olarak Erik ten Hag ile anlaşmaları geçtiğimiz günlerin en iyi haberiydi Man Utd adına. Misafir takımda Pogba ve Fred sakat. Gollü ve keyifli açılış seansı olur. 3-2…