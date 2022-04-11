Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor - Hatayspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor - Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada karşılaşmada Antalyaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Antalyaspor formda ve 4 haftalık galibiyet serisine imza attı. Hatayspor ise ligde 5 haftadır kaybetmiyor. Oynadıkları bu son 5 maçın 4’ünde rakiplerine karşı skor üretmeyi başardılar. Antalyaspor mevcut performansı ile galibiyete yakın olsa da ‘KG Var’ tercihinin daha ideal bir seçenek olduğunu düşünüyorum. 90 dakikada iki takımın da skor bulacağı görüşündeyim.

Eyüpspor - Altınordu: Maç Sonucu 1

İddaa programı Türkiye 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Eyüpspor - Altınordu mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı karşılaşmada Eyüpspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tahmini:

Eyüpspor Ukrayna’dan gelen Rodrigues’in katkısıyla lider Ankaragücü’nü deplasmanda 3-2 yendi. Rodrigues 1 gol 1 asistle oynadı. Altınordu gol yemeden aldığı 4 maçlık galibiyet serisiyle düşme hattından çıktı. Ancak yeni transferleriyle üretken bir takım haline gelen rakibi önünde Altınordu’nun şansı yok.

Bologna - Sampdoria: Maç Sonucu 1

İddaa programı İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Bologna - Sampdoria mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada Bologna’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Milan karşısında öncelikle kalede ve sonrasında savunmada başarılı olan bir Bologna izledik. Teknik adam Mihajlovic’in tekrarlayan rahatsızlığı oyuncuların bakış açısını değiştirdi. Sampdoria, sonuca yönelik istikrarsızlığını sürdürüyor. Her anlamda güven veren bir durumda değiller. Bologna, rakibi karşısında son 6 maçı kazandı. Teknik adam Mihajlovic’in yaşadığı sağlık sorunları oyuncuların daha kolay motive olmasını sağlayacak. Son 6 maçta olduğu gibi Bologna’nın sonuca gitmesini bekliyorum.