Günün En Çok Oynanan Maçları

Başakşehir – Yeni Malatyaspor Maç Sonucu 1

İddaa programı Pazartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Başakşehir – Yeni Malatyaspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %46’sı ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini

Yeni Malatyaspor son maçla birçok açıdan dibe vurdu. Bundan sonra kalan maçlarının tamamını kaybedebilir. Başakşehir 4 maçtır kazanamıyor ama hedeflerinden uzaklaşmadı. Farklı kazanmasını bekliyorum.

Hatayspor – Adana Demirspor 2.5 Gol Üstü

Süper Oran bülteninde günün tek maçı Hatayspor – Adana Demirspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Hatayspor son 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken gollü maçlara imza attı. Oynadıkları bu dört maçın üçü karşılıklı gollerle tamamlandı. Adana Demirspor da ligi ilk 4 içinde bitirmeyi hedefleyen ve gol yollarında etkili oyuncuları olan bir takım. Keyifli, gollü bir 90 dakika izleyeceğimiz kanaatindeyim. KG Var tercihi ideal.

AC Milan – Bologna Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer karşılaşması AC Milan – Bologna mücadelesine bahis oynayan Misli.com üyelerinin %63’ü ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Bologna teknik direktörü Mihajlovic’in hastalığının yeniden nüksetmesi büyük bir talihsizlik. Zaten uzun zamandır eleştiriye açık bir sonuç performansları vardı. Milan, şampiyonluk yolunda daha az hata ile oynama arzusunda. Son 3 maça baktığımızda düşük skorlarla kazanmaları, bunun en değerli göstergesi. Milan galibiyeti, normal bir sonuç olacak. Oran yükseltmek adına ise en ideal tercih TGS 2,3 bahsi gibi görünüyor.