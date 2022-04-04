GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

04.04.2022 - 12:29 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Başakşehir – Yeni Malatyaspor Maç Sonucu 1
İddaa programı Pazartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Başakşehir – Yeni Malatyaspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %46’sı ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini
Yeni Malatyaspor son maçla birçok açıdan dibe vurdu. Bundan sonra kalan maçlarının tamamını kaybedebilir. Başakşehir 4 maçtır kazanamıyor ama hedeflerinden uzaklaşmadı. Farklı kazanmasını bekliyorum.

Hatayspor – Adana Demirspor 2.5 Gol Üstü
Süper Oran bülteninde günün tek maçı Hatayspor – Adana Demirspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini
Hatayspor son 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken gollü maçlara imza attı. Oynadıkları bu dört maçın üçü karşılıklı gollerle tamamlandı. Adana Demirspor da ligi ilk 4 içinde bitirmeyi hedefleyen ve gol yollarında etkili oyuncuları olan bir takım. Keyifli, gollü bir 90 dakika izleyeceğimiz kanaatindeyim. KG Var tercihi ideal.

AC Milan – Bologna Maç Sonucu 1
İddaa programında günün öne çıkan bir diğer karşılaşması AC Milan – Bologna mücadelesine bahis oynayan Misli.com üyelerinin %63’ü ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu
Bologna teknik direktörü Mihajlovic’in hastalığının yeniden nüksetmesi büyük bir talihsizlik. Zaten uzun zamandır eleştiriye açık bir sonuç performansları vardı. Milan, şampiyonluk yolunda daha az hata ile oynama arzusunda. Son 3 maça baktığımızda düşük skorlarla kazanmaları, bunun en değerli göstergesi. Milan galibiyeti, normal bir sonuç olacak. Oran yükseltmek adına ise en ideal tercih TGS 2,3 bahsi gibi görünüyor.

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Resmen açıkladı! Hibrit proje Fener'e bir değil iki teknik direktör birden
    Resmen açıkladı! Hibrit proje Fener'e bir değil iki teknik direktör birden
  3. Galatasaray'da sürpriz Halil Dervişoğlu gelişmesi!
    Galatasaray'da sürpriz Halil Dervişoğlu gelişmesi!
  4. Galatasaray'da flaş Muslera ve Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İki yıldız derbide...
    Galatasaray'da flaş Muslera ve Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İki yıldız derbide...
  5. Ali Koç gençlere yatırım yapmaya devam ediyor! F.Bahçe'den bir sürpriz hamle daha
    Ali Koç gençlere yatırım yapmaya devam ediyor! F.Bahçe'den bir sürpriz hamle daha
  6. Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  7. F.Bahçe kurtuluyor! Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu
    F.Bahçe kurtuluyor! Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu
  8. Güntekin Onay çıldırdı! 'Will Smith'e özendin galiba'
    Güntekin Onay çıldırdı! 'Will Smith'e özendin galiba'
  9. Ve beklenen oldu! Zorbay Küçük sezonu kapattı
    Ve beklenen oldu! Zorbay Küçük sezonu kapattı
  10. İki yıldızı İsmael'e şikayet etti! 'Sen nasıl bir profesyonelsin?'
    İki yıldızı İsmael'e şikayet etti! 'Sen nasıl bir profesyonelsin?'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Resmen açıkladı! Hibrit proje Fener'e bir değil iki teknik direktör birden

Resmen açıkladı! Hibrit proje Fener'e bir değil iki teknik direktör birden

Galatasaray'da sürpriz Halil Dervişoğlu gelişmesi!

Galatasaray'da sürpriz Halil Dervişoğlu gelişmesi!

Galatasaray'da flaş Muslera ve Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İki yıldız derbide...

Galatasaray'da flaş Muslera ve Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İki yıldız derbide...

Sıradaki Haber