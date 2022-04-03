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Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

03.04.2022 - 13:55 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor - Beşiktaş: Maç Sonucu 1

İddaa programı süper oran bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Beşiktaş yeni hocası ile ilk maçına çıkacak. Valerien Ismael kariyeri yükselişte olan genç bir teknik adam. Beşiktaş kağıt üstünde doğru bir karar vermiş gibi görünüyor. Kan değişikliğinin olumlu etkisi ile iyi bir performans bekliyorum. Trabzonspor'un hata yapma lüksü var. Ama en fazla bir beraberliğe izin verir diye düşünüyorum. Bunun da gollü olması her açıdan beklenebilir. Trabzon boş geçmez. Bu iki takımın arasında da hep unutulmayan maçlar olur.

Konyaspor - Göztepe: Maç Sonucu 1

İddaa programı süper oran bülteninde günün öne çıkan maçı Konyaspor - Göztepe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada Konyaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Göztepe ligde kalma mücadelesi veriyor. Ancak işleri futbol mucizesine kalmış durumda. Ve bu mucizeyi başaracak güçte değiller. Üstelik bugün rakipleri, ligde ikincilik mücadelesi veren Konyaspor. Fenerbahçe ile ikincilik adına ciddi bir yarış içinde Konyaspor. Sahasında seyircisinin desteği ile kazanmalarını bekliyorum.

Kasımpaşa - Gaziantep: 2,5 ÜST

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Kasımpaşa - Gaziantep mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Kasımpaşa ligin en formda ekiplerinden biri. Rakibi kim olursa olsun skor üretiyorlar. Gaziantep FK ise yaşadığı düşüşe Galatasaray galibiyeti ile son vermişti. 90 dakika içinde gol bulacaklardır. KG Var tercihi ideal.

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