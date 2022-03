Günün En Çok Oynanan Maçları

A. Milano - AS Monaco: Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan A. Milano - AS Monaco mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %10’u A. Milano’nun kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Milano sıkı takım savunmasını uyguladığında rakibi boyalı alan dışında zor şutlara yönlendiriyor ve hücumda da ritimlerini bulduklarında maç kazanmaları kolaylaşıyor; son Efes ve Bayern maçlarında başarılı sonuç veren alan savunmalarını izledik ve savunma sayesinde kazandılar. Monaco karşısında da alan savunmalarına devam etmeleri gerekecek... Monaco durdurulamaz görüntüde, çok formda geliyor Monaco deplasmanına. Diğer bir ilgi çekici istatistik Monaco’nun EuroLeague deplasmanlarında 15 maçın 13'ü Üst bitti... Ligin en iyi savunma takımı (Milano) ve ligin en skorer takımının (Monaco) kapışması olacak. Ben savunma tarafındayım, Milano kazanır görüşündeyim.

Panathinaikos - Real Madrid : Maç Sonucu 2

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Panathinaikos - Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü karşılaşmada Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tahmini:

Panathinaikos'un bir iddiası kalmadı. Real Madrid, kaybederse 3. sıraya inme ihtimali var. Panathinakios son maçta evinde Maccabi'ye 93-85 yenildi. Yine iki takımın çok rahat bir basketbol oynayacağını düşünüyorum. 151.5 ve daha üstü barajlar aşılabilir. Tercihim üst.

Maccabi Tel Aviv - Asvel Villeurbanne: Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Maccabi Tel Aviv - Asvel Villeurbanne mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü karşılaşmada ev sahibi ekip Maccabi Tel Aviv’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Maccabi son dönem vites arttırdı, 3 maç peş peşe kazandılar ve play-off sıralamasında temsilcimiz Efes ile aynı puana geldiler. İç sahada son 2 maçta Milano ve Real Madrid gibi dişli rakipleri devirdiler. Son Pana deplasmanında da favori çıkmışlardı, yüksek yüzdeyle oynayıp favori olmanın hakkını verdiler. Güven veriyorlar... Rakip Asvel hedefsiz. Formalite maçları oynuyorlar artık. Son olarak iç sahada Olympiakos'tan çift haneli fark yediler. Euroleague deplasmanlarında 70-75 sayı bandında dolanıyorlar... Maccabi son dönem formuyla güven veriyor, hedefsiz rakibi karşısında net favori durumdalar, 7.5 handikapı aşarak kazanmalarını bekliyorum.