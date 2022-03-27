GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

27.03.2022 - 12:52 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Emmen-Telstar: Maç Sonucu 1

İddaa programının Hollanda 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Emmen-Telstar mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Lider Emmen, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve koltuğu kaptırmak istemiyor. Telstar alt sıralardan uzaklaşmak istese de iyi sonuç alamıyor. Ev sahibi ekip, formsuz rakibine acımaz.

Alcorcon-Real Valladolid: Maç Sonucu 2

İddaa programının La Liga 2 bülteninde günün öne çıkan maçı Alcorcon-Real Valladolid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Halil Demirkan’ın Tercihi

Ligin son sırasında bulunan Alcorcon, son 2 maçından 4 puan çıkardı. Valladolid ise zirve mücadelesi veren bir ekip ve son 2 maçından puansız ayrıldı. Tekrardan çıkışa geçmenin hedefinde olan Valladolid'in, mücadeleden galibiyetle ayrılarak kötü gidişe son vereceğini düşünüyorum. Tercihim MS 2.

Mirandes-SD Ponferradina: Maç Sonucu 1

İddaa programının La Liga 2 bülteninde günün öne çıkan maçı Mirandes-SD Ponferradina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %6’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Mirandes, ligdeki son 2 maçını kazanarak ligde tutunma adına önemli bir adım attı. Alt sıralarla arasındaki puan farkını açan Mirandes, çıkışını devam ettirmenin hedefinde olacak. Ponferradina da Play Off bölgesinde bulunan iddialı bir ekip ve 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladılar. Mücadelede gollü bir beraberlik ihtimalini yüksek görüyorum. KGV ve 1.5 gol üstü seçenekleri değerlendirilebilir.

SON DAKİKA
  1. Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor
    Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor
  2. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  3. Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...
    Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...
  4. Eski TFF Başkanı ve emekli paşa Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti
    Eski TFF Başkanı ve emekli paşa Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti
  5. Burak Elmas'a güle güle! Galatasaray'da tam 9 başkan adayı ortaya çıktı
    Burak Elmas'a güle güle! Galatasaray'da tam 9 başkan adayı ortaya çıktı
  6. Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...
    Prens Selman 'ben vazgeçtim' dedi Ali Koç hiç zaman kaybetmedi! Mesut Özil'in yerine geliyor...
  7. Alperen Şengün'den 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asist!
    Alperen Şengün'den 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asist!
  8. Fenerbahçe'de 'yerli' operasyonu! Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...
    Fenerbahçe'de 'yerli' operasyonu! Ali Koç 10 yıldızla görüşmelere başladı...
  9. Gerçek ortaya çıktı! MHK'de istifa...
    Gerçek ortaya çıktı! MHK'de istifa...
  10. "Bu sezon ligde kendi seviyemizi yakalayamadık"
    "Bu sezon ligde kendi seviyemizi yakalayamadık"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Joachim Löw, Esprito Santo, Jorge Jesus derken Ali Koç ilk göz ağrısına gidiyor

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...

Valerien İsmael'den sonra Beşiktaş'ta deprem! 15 ayrılık kapıya dayandı...

Eski TFF Başkanı ve emekli paşa Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti

Eski TFF Başkanı ve emekli paşa Yılmaz Tokatlı hayatını kaybetti

Sıradaki Haber