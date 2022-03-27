Günün En Çok Oynanan Maçları

Emmen-Telstar: Maç Sonucu 1

İddaa programının Hollanda 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Emmen-Telstar mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Lider Emmen, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve koltuğu kaptırmak istemiyor. Telstar alt sıralardan uzaklaşmak istese de iyi sonuç alamıyor. Ev sahibi ekip, formsuz rakibine acımaz.

Alcorcon-Real Valladolid: Maç Sonucu 2

İddaa programının La Liga 2 bülteninde günün öne çıkan maçı Alcorcon-Real Valladolid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Halil Demirkan’ın Tercihi

Ligin son sırasında bulunan Alcorcon, son 2 maçından 4 puan çıkardı. Valladolid ise zirve mücadelesi veren bir ekip ve son 2 maçından puansız ayrıldı. Tekrardan çıkışa geçmenin hedefinde olan Valladolid'in, mücadeleden galibiyetle ayrılarak kötü gidişe son vereceğini düşünüyorum. Tercihim MS 2.



Mirandes-SD Ponferradina: Maç Sonucu 1

İddaa programının La Liga 2 bülteninde günün öne çıkan maçı Mirandes-SD Ponferradina mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %6’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Mirandes, ligdeki son 2 maçını kazanarak ligde tutunma adına önemli bir adım attı. Alt sıralarla arasındaki puan farkını açan Mirandes, çıkışını devam ettirmenin hedefinde olacak. Ponferradina da Play Off bölgesinde bulunan iddialı bir ekip ve 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladılar. Mücadelede gollü bir beraberlik ihtimalini yüksek görüyorum. KGV ve 1.5 gol üstü seçenekleri değerlendirilebilir.