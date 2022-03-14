Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Beşiktaş : Maç Sonucu 2

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Barcelona deplasmanından 0-0’lık skorla dönerek moral bulan Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda, Barcelona maçı dikkate alınarak derbi kadrosu oluşturulacak. Teknik Direktör Torrent, birçok yıldızını Barcelona karşılaşması nedeniyle derbide dinlendirecek. Babel, Feghouli, Mohammed, Taylan ve Boey 11’de olmasını beklemediğimiz isimler. Beşiktaş ise iyi futbol ortaya koyuyor ve oyun anlamında Galatasaray’dan çok daha önde. Beşiktaş’ı galibiyete yakın gördüğüm maçta önerim KG Var seçeneği olacak. İki takım da skora katkı yapar.

Başakşehir - Antalyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada ev sahibi ekip Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Ligde ikincilik hedefi olan takımlardan biri de Başakşehir! Başakşehir’in bu yarışta rakipleri olan hem Konyaspor hem de Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamladı. Kısaca bu hedeften kopmamak adına Başakşehir’in mutlak kazanması gereken bir mücadele. Ev sahibinin galibiyete uzanmasını bekliyorum.

Giresunspor – Gaziantep FK: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Giresunspor – Gaziantep FK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada ev sahibi ekip Giresunspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Giresunspor son 2 haftada çok önemli iki galibiyet elde etti ve düşme potasının üç puan önüne geçmeyi başardı. Bu mücadele de onlar için çok önemli. Gaziantep FK ise son haftalardaki düşüşüne son vermek istiyor. Gollü bir 90 dakika bekliyorum. Her iki takım da skor üretir.