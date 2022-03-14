GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

14.03.2022 - 12:02 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Beşiktaş : Maç Sonucu 2
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
Barcelona deplasmanından 0-0’lık skorla dönerek moral bulan Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda, Barcelona maçı dikkate alınarak derbi kadrosu oluşturulacak. Teknik Direktör Torrent, birçok yıldızını Barcelona karşılaşması nedeniyle derbide dinlendirecek. Babel, Feghouli, Mohammed, Taylan ve Boey 11’de olmasını beklemediğimiz isimler. Beşiktaş ise iyi futbol ortaya koyuyor ve oyun anlamında Galatasaray’dan çok daha önde. Beşiktaş’ı galibiyete yakın gördüğüm maçta önerim KG Var seçeneği olacak. İki takım da skora katkı yapar.

Başakşehir - Antalyaspor : Maç Sonucu 1
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada ev sahibi ekip Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
Ligde ikincilik hedefi olan takımlardan biri de Başakşehir! Başakşehir’in bu yarışta rakipleri olan hem Konyaspor hem de Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamladı. Kısaca bu hedeften kopmamak adına Başakşehir’in mutlak kazanması gereken bir mücadele. Ev sahibinin galibiyete uzanmasını bekliyorum.

Giresunspor – Gaziantep FK: Maç Sonucu 1
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Giresunspor – Gaziantep FK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada ev sahibi ekip Giresunspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:
Giresunspor son 2 haftada çok önemli iki galibiyet elde etti ve düşme potasının üç puan önüne geçmeyi başardı. Bu mücadele de onlar için çok önemli. Gaziantep FK ise son haftalardaki düşüşüne son vermek istiyor. Gollü bir 90 dakika bekliyorum. Her iki takım da skor üretir.

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA

'Alo ben Emre abin' transferiydi! Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...'Alo ben Emre abin' transferiydi! Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...
Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! 5 pakete ödeyeceği tutar...Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! 5 pakete ödeyeceği tutar...
Önder Karaveli'nin değil ama Domenec Torrent'in derbi 11'i çok tartışılır!Önder Karaveli'nin değil ama Domenec Torrent'in derbi 11'i çok tartışılır!
Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
Süper derbiye yakışan süper oranlarSüper derbiye yakışan süper oranlar
Canlı yayında ilk transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı acayip bir paraya gidecekCanlı yayında ilk transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı acayip bir paraya gidecek
ultrAslan sosyal medya hesabından duyurdu! Şampiyon boksör Yavuz Ertürk hayatını kaybettiultrAslan sosyal medya hesabından duyurdu! Şampiyon boksör Yavuz Ertürk hayatını kaybetti
Ali Koç'a zehir zemberek sözler! 'Ayıptı neyin peşindesin?'Ali Koç'a zehir zemberek sözler! 'Ayıptı neyin peşindesin?'
Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'
2022 FIFA Dünya Kupası'nda dijital etkiyi GAİA yaratacak2022 FIFA Dünya Kupası'nda dijital etkiyi GAİA yaratacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Alo ben Emre abin' transferiydi! Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...

'Alo ben Emre abin' transferiydi! Kiralık olarak gönderildi şimdi kümeye oynayan takımda bile...

Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! 5 pakete ödeyeceği tutar...

Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! 5 pakete ödeyeceği tutar...

Önder Karaveli'nin değil ama Domenec Torrent'in derbi 11'i çok tartışılır!

Önder Karaveli'nin değil ama Domenec Torrent'in derbi 11'i çok tartışılır!

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber