GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
İddaaGünün En Çok Oynanan Maçları
Haberlerİddaa Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

12.03.2022 - 13:27 |
Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor – Göztepe Maç Sonucu 1
İddaa programı Cumartesi bülteninde günün öne çıkan maçlarından Trabzonspor – Göztepe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %59’u Bordo Mavililerden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Trabzon lig şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyor. Fenerbahçe karşısında Trabzon sınıfta kalsa da Göztepe önünde büyük favoriler. El Maestro yerine Stjepan Tomas göreve getirildi. Zorlu sınavda Trabzon’a direnemezler.

Manchester United – Tottenham Maç Sonucu 1
İddaa programında günün sonucu merakla beklenen maçlarından Manchester United – Tottenham karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i Manu’nun mücadeleden galibiyetle ayrılacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Manchester United bu maçın ardından Atletico Madrid’le çok önemli bir maça çıkacak. Tottenham, Everton önünde şov yaptı ve sahadan 5-0 galip ayrıldı. Temkinli bir ilk yarı bekliyorum.

Hoffenheim – Bayern Münih Maç Sonucu 2
İddaa programı Bundesliga bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Hoffenheim – Bayern Münih karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %42’si Bavyera ekibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi
Deplasmanda Köln'ü 1-0 mağlup ederek 4. sıraya yükselen Hoffenheim, lider Bayern Münih'i konuk ediyor. Bayern, hafta içi Salzburg'u 7-1 mağlup ederek şov yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 maçlık suskunluğuna 3 golle son veren Lewandowski, ligde de 2 maçtır gol sevinci yaşayamıyor. Benzer bir patlama yaşayabilir. Hoffenheim da 4 maçtır kazanıyor, oldukça formdalar. Gollü ve keyifli bir karşılaşma izleriz.,

Günün En Çok Oynanan Maçları

SON DAKİKA

Derbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesikDerbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik
Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
TFF'den flaş Arda Kardeşler ve Umut Meler açıklamasıTFF'den flaş Arda Kardeşler ve Umut Meler açıklaması
Cenk Tosun bombası! Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...Cenk Tosun bombası! Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...
İsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı! Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a büyük şokİsmail Kartal Ocak ayında istemiş transfer olmamıştı! Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a büyük şok
Burak Elmas'a büyük şok! Celta Vigo ile anlaşmaya vardıBurak Elmas'a büyük şok! Celta Vigo ile anlaşmaya vardı
Torrent için 'uzaklaştırın bu adamı' dedi Fatih Terim olsaydı Barcelona'yı elerdi diye ekledi!Torrent için 'uzaklaştırın bu adamı' dedi Fatih Terim olsaydı Barcelona'yı elerdi diye ekledi!
İspanya basını hala onu konuşuyor! Xavi'yi perişan etti Depay'ın karşısına dikildiİspanya basını hala onu konuşuyor! Xavi'yi perişan etti Depay'ın karşısına dikildi
Ne Kim Min'e, ne Szalai'ye ne de Ferdi'ye! 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldiNe Kim Min'e, ne Szalai'ye ne de Ferdi'ye! 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç YayınlarıMisli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Derbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Derbi öncesi Torrent'ten akıllara durgunluk veren karar! 5 yıldıza Beşiktaş maçında kesik

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

TFF'den flaş Arda Kardeşler ve Umut Meler açıklaması

TFF'den flaş Arda Kardeşler ve Umut Meler açıklaması

Cenk Tosun bombası! Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Cenk Tosun bombası! Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Sıradaki Haber