Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor – Göztepe Maç Sonucu 1

İddaa programı Cumartesi bülteninde günün öne çıkan maçlarından Trabzonspor – Göztepe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %59’u Bordo Mavililerden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Trabzon lig şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyor. Fenerbahçe karşısında Trabzon sınıfta kalsa da Göztepe önünde büyük favoriler. El Maestro yerine Stjepan Tomas göreve getirildi. Zorlu sınavda Trabzon’a direnemezler.

Manchester United – Tottenham Maç Sonucu 1

İddaa programında günün sonucu merakla beklenen maçlarından Manchester United – Tottenham karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i Manu’nun mücadeleden galibiyetle ayrılacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Manchester United bu maçın ardından Atletico Madrid’le çok önemli bir maça çıkacak. Tottenham, Everton önünde şov yaptı ve sahadan 5-0 galip ayrıldı. Temkinli bir ilk yarı bekliyorum.

Hoffenheim – Bayern Münih Maç Sonucu 2

İddaa programı Bundesliga bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Hoffenheim – Bayern Münih karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %42’si Bavyera ekibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

Deplasmanda Köln'ü 1-0 mağlup ederek 4. sıraya yükselen Hoffenheim, lider Bayern Münih'i konuk ediyor. Bayern, hafta içi Salzburg'u 7-1 mağlup ederek şov yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 maçlık suskunluğuna 3 golle son veren Lewandowski, ligde de 2 maçtır gol sevinci yaşayamıyor. Benzer bir patlama yaşayabilir. Hoffenheim da 4 maçtır kazanıyor, oldukça formdalar. Gollü ve keyifli bir karşılaşma izleriz.,