Günün En Çok Oynanan Maçları

Atletico Madrid – Cadiz Maç Sonucu 1

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Atletico Madrid – Cadiz mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %36’sı ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Atletico uzun aradan sonra istikrarlı bir form yakaladı. Betis deplasmanında 3-1'lik galibiyet önemliydi. İlk 4'te tamamlayabilme adına son haftalara yaklaşırken iyi bir form. Cadiz, sizlere önerdiğimiz gibi geçen hafta Vallecano karşısında kazandı. Düşme potasından çıkma adına önemli galibiyetti. Maçta oran olarak alınacak en güzel risk karşılıklı gol.

Lille – St. Etienne Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Lille – St. Etienne karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Şampiyonluktan sonra kötü başladığı yeni sezonda daha yeni yeni kendine gelmeye başlayan Lille, teknik direktör değişikliğini çok zor kabullendi. Yeni sisteme alışmak neredeyse yarım sezonlarını aldı. Şimdi biraz daha iyi durumdalar ve Avrupa potasına girdiler diyebiliriz. Bugün özellikle deplasmanlardaki savunma zaaflarıyla dikkat çeken St. Etienne karşısında sorun yaşamalarını beklemiyorum. Fark beklemek doğru olmaz ama MS1 güzel oranıyla bize yetecektir.

AS Monaco – Anadolu Efes Maç Sonucu 2

İddaa programı Euroleague bülteninde yer alan AS Monaco – Anadolu Efes karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %12’si temsilcimizden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

İki takım için de çok kritik bir maç. Monaco Play-Off, Anadolu Efes ise ilk 4 mücadelesi veriyor. Salı günü Baskonia deplasmanında kaybeden Efes'in mutlaka kazanması gereken bir maç. Son maçlarda oynamayan Simon'un durumu belirsiz. Onun dışında eksik oyuncuları yok. Monaco'da ise Andjusiç sakat. Çok zor bir maç. Sert bir oyun bekliyorum. Efes'in üst üste ikinci kez kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kazanıp ilk 4 iddiasını sürdürürler. Tercihim 2.