Günün En Çok Oynanan Maçları

Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor Maç Sonucu 2

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok tercih edilen maç Yeni Malatyaspor – Adana Demirspor karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %61’i konuk ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Editörü Serkan Çalışır’ın Yorumu

Hücumda üretkenlik sergilemiş olsa da savunmada yapılan basit hatalar sonrasında Hatayspor deplasmanında farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, güvenli bölgenin 12 puan uzağında yer alıyor. 17 maçtır kazanamayan ekipte takımı ligde tutabilmesi adına, sezon başında Kasımpaşa’da görev alan ancak 9 maçta 5 puan topladığı için görevden alınan Cihat Arslan getirildi. Yeni ekibinde işi kolay değil. Öyle ki stoper Sadık cezalı. Ayrıca Tetteh sakat. Kenan ve Chouiar da son maçta yoktu. Durumları belli değil. Evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor, evinde son 4 maçtaki 3. beraberliğini almış oldu. Maçtan sonra Montella, rakibin aldığı bir puan sonrasındaki sevincini artık bizden korkuyorlar şeklinde yorumladı. Önemli bir eksikleri yok. Ligde kalmak isteyen ev sahibinin kalan 11 maçtan 5’i evinde. Seri halde galibiyet almaları şart. Savunmada son dönemdeki basit hataları yaparlarsa konuk ekip bunları çok rahat değerlendirir. Konuk ekibin bu maçta en azından 2 gol atmasını bekliyorum.

Alaves – Sevilla Maç Sonucu 2

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Alaves – Sevilla karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %74’ü konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Alaves küme düşme potasında ve çok da iyi sinyaller vermiyor. Daha 32.dakikada 10 kişi kalan ve iki kez öne geçtikleri Getafe karşısında galibiyet alamadılar ve sahadan 1 puanla ayrıldılar. Sevilla ise şampiyonluk yarışında Real Madrid’in tek takipçisi! Zirve ile arasında 6 puan fark olan Sevilla bu maçta hata yapmaz, yarışa havlu atmaz. Sevilla kazanır…

Inter – Salernitana Maç Sonucu 1

İddaa programı Serie A bülteninde haftanın açılış karşılaşması Inter – Salernitana maçına bahis yapan Misli.com üyelerinin %35’i ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Serie A Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

İnter, oynadığı son 5 resmi maçta sadece 1 kez gol atabildi. Tüm kulvarlarda düşüş yaşayan bir İnter izliyoruz. Salernitana mücadelesi, çıkış için ideal bir başlangıç olabilir. Salernitana, rakibinin ve sezon içindeki performansının aksine son 5 maçta skor bulma şansı buldu. Ligde kalmak adına riskler alan, ofansif etkinliğini arttıran bir Salernitana var. İnter’in arttırması gereken temposu ve Salernitana'nın riskler alan oyunu gollü bir maç izlememizi kolaylaştıracak. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak. Oran yükseltmek isteyenler karşılıklı gol var bahsine yönelmeli.