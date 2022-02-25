Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor – Kayserispor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Trabzonspor - Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Kendi maçlarını kazanmaya devam eden Trabzonspor, Konyaspor’un yaşadığı puan kayıpları sonrasında farkı 14’e çıkardı ve emin adımlarla şampiyonluğa doğru gidiyorlar. Müthiş moralli olan Karadeniz temsilcisi, bunu sahaya da çok iyi yansıtıyor. Abdullah Avcı’nın ekibinde Hamsik başta olmak üzere Trondsen ve İsmail yoklar. Son 10 haftalık süreçte sadece bir yenilgi alan Hikmet Karaman’ın ekibi Kayserispor, alt tarafla bağını kopardı. Bundan sonra alacakları sonuçlarla kendilerine daha yukarılarda yer edinmeye çalışacaklar. Trabzon deplasmanına sıkıntılı geliyorlar. Öyle ki cezası devam eden Uğur’un yanı sıra orta sahanın önemli isimleri İbrahim ve Bertolacci de yok. Testi pozitif çıkan Bilal’in yerine Lung’un kaleye dönmesi bekleniyor. Emrah’ın da sakatlığı var. Müthiş seyirci desteğiyle sahada olacak Trabzonspor’un eksikleri olan rakibi karşısında zorlanmasını beklemiyorum.

Adana Demirspor – Antalyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Adana Demirspor son 4 haftada 3 galibiyet aldı. Montella yönetiminde başarılı futbol ortaya koyan ve ligde 2.’lik koltuğunu hedefleyen, hak eden önemli ekiplerinden biri. Antalyaspor ise üst üste aldığı iki galibiyet ile düşme hattından kurtuldu. Ben ev sahibi ekibin saha ve seyircisi önünde sürprize izin vermeyip Antalyaspor’u mağlup edeceği görüşündeyim…

AC Milan - Udinese: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı AC Milan - Udinese mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada Milan’ın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’üm Tahmini:

Udinese, Lazio karşısında beraberlikle sahadan ayrılırken oyun anlamında kötü değildi. Fakat son 4 dış saha maçında skor bulamadıklarının altını çizmek istiyorum. Milan, Salernitana deplasmanında çok önemli bir puan kaybı yaşadı. Bu mücadele sonrası Napoli deplasmanına çıkacak olan Milan'nın Udinese karşısında hata yapma lüksü yok. Zirve yarışı içinde Milan’ın dış sahada sorun yaşayan Udinese karşısında kazanmasını bekliyorum. Alternatif düşünenler TGS 2,3 bahsine yönelmeli.