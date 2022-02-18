Günün En Çok Oynanan Maçları

Juventus - Torino : Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan Juventus - Torino mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %65’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Sezonun ilk yarısında derbide kazanan taraf Juventus olmuştu. Juric’in Torino’su o karşılaşmanın yükünü kaldırmakta sorun yaşadı. Ayrıca son 3 maçta yaşanılan puan kayıpları ve son iki maçtaki yenilgilerdeki savunma zaafları Juventus’un galibiyetini daha değerli kılıyor. Ayrıca Torino’nun dış sahadaki başarısız performansı, bu bahsi daha çok ön plana çıkaran unsur. Juventus galibiyetinin dışına çıkmak isteyenler alternatif bahis olarak TGS 2,3 tercihini değerlendirmeli.

Rizespor - Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Rizespor - Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Rizespor iyi bir futbol ortaya koysa da rakipleri bana göre ara transfer dönemini en doğru ve başarılı geçiren Başakşehir kulübü! Ocak ayında yaptıkları takviyeler ile Başakşehir kalite olarak üst düzey bir noktaya ulaştı. Sezon başında Emre Belözoğlu gibi bir teknik adama bu kadro kurulsa idi Başakşehir bugün şampiyonluk yarışının kesinlikle içinde olurdu. Orta sahada Berkay Özcan, önünde Pizzi, Trezeguet, Serdar Gürler ve en uçta Okaka’dan oluşan kadrosu son derece güçlü! Başakşehir’in, deplasmanda da olsa kadro kalitesi ile kazanmasını bekliyorum.

Konyaspor - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Konyaspor - Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Konyaspor ligde şu anda bulunduğu ikincilik koltuğu son derece hak eden bir performans sergiliyor. Mütevazi kadrosuna rağmen oyun disiplini, istikrarlı performansı ve özgüveni ile Konyaspor bu maçta ön plana çıkan ekip. Ev sahibinin Kasımpaşa karşısında kazanmasını bekliyorum.