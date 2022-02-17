Günün En Çok Oynanan Maçları

Borussia Dortmund - Rangers : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan Borussia Dortmund – Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Haaland yok ama Dortmund o olsun olmasın gol atıyor. Son 19 resmi maçını boş geçmedi. Bunların 14'ünde en az 2 gol attı. Dortmund Avrupa'da her zaman vites arttırır. Farklı kazanmasını bekliyorum. Rangers Avrupa'da biraz kura şansı ile ilerledi. Bu turdan ileri gidemez

Barcelona – Napoli: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona - Napoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Öncelikle iki takımın bu seviyede karşılaşacak olması maçın önemini arttırıyor. Barcelona’nın geriye giden ivmesiyle birlikte Napoli’nin tur şansının arttığından bahsedebiliriz. Spaletti ile birlikte belirli bir seviyenin üzerine çıkabilen bir Napoli var. Takım uyumunun yanında savunma disiplini de konuk ekip için önemli bir avantaj. Geçiş oyunundaki etkinlikle beraber Napoli’nin İspanya’dan avantajlı skorla dönmesi şaşırtmayacak. Taraf bahsinde Napoli tarafında çifte şans tercihini kullanmayı mantıklı buluyorum.

Atalanta - Olympiakos: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Atalanta – Olympiakos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada Atalanta’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tahmini:

Atalanta tam 5 resmi maçtır kazanamıyor. Bu performanslarına pek alışık değiliz. Bu gidişatı sonlandırmak adına Avrupa Ligi maçı önemli bir fırsat. Her ne kadar formda olsa da Olympiakos'un kadro kalitesi, Atalanta'nın gerisinde. İtalyan temsilcisi, turun ilk ayağında, galibiyete ihtiyacı olduğu bu dönemde kazanmayı başarır.