Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Vakıfbank kısa süre önce Kupa Volley’de Türkiye Şampiyonu olmuştu. Fenerbahçe Opet’i 3-2’lik skorla mağlup eden Vakıfbank, kupayı müzesine götürdü. Sezonun geneline bakıldığında, Vakıfbank cephesinde en çok eleştirilen isim olan Haak, kupanın kazanılmasında en büyük karakterlerden biriydi. Sezon boyunca gönderilmesi gündemde olan, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Haak, bu performansı sayesinde yeni sezonda kadroda olabilir. Hepimiz izleyip göreceğiz.

Misli.com mobil uygulamalarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Fenerbahçe Opet Misli.com Sultanlar Ligi’nde Play-Off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0’lık skorla geçmeyi başaran Fenerbahçe Opet, böylece adını final etabına yazdırmayı başarmıştı.

Eczacıbaşı tarafında öne çıkan oyuncu ise Tijana Baskovic. Baskovic, tüm sezon baz alındığında Gaila Lopez’in ardından en çok skor üreten 2. Oyuncu konumunda.

Misli.com Sultanlar Lig’i karşılaşmalarını mobil uygulamadan izlerken ‘’Süper Oran’’ seçeneklerine de göz atabilir ve bu özel kampanyadan sizler de faydalanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Misli.com Sultanlar Ligi’nin sezon boyunca istatistiklerde öne çıkan isimlerini sizler için derledik.

İşte Misli.com Sultanlar Ligi’ne sezon boyunca damga vuran isimlerin istatistikleri.

- Sezonun en iyi servis atan oyuncusu 83 sette 57 ace alan Fenerbahçe Opet’in Wing Spiker’ı FEDOROVTSEVA ARINA oldu.



- Sezonun en iyi blok istatistiğine sahip olan oyuncusu 43 sette 39 başarılı blok yapan Vakıfbank’ın orta oyuncusu ZEHRA GÜNEŞ oldu.