FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
UEFA Avrupa LigiFenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku
ABONE OL

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku

Dün akşam Slavia Prag'a 3-2 yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu paniği yaşanıyor.

25.02.2022 - 08:37 |
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nda kötü haber geldi. Karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından oyuncu değişikliği yapma fırsatı bulamadan ikinci golü kalesinde gördü.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Ferdi Kadıoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe kulübesi bu futbolcunun yerine Nazım Sangare'yi oyuna almak için hazırlık yaparken, Slavia Prag'da Yira Sor 27. dakikada topu filelere gönderdi.

Sarı-lacivertli ekip 10 kişi oynadığı bu dakikada 2-0 geriye düşerken, Nazım Sangare ancak 28. dakikada oyuna dahil olabildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçeye Ferdi Kadıoğlu şoku

    SON DAKİKA

    Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."
    Tam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!Tam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!
    Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçtiLöw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti
    Manchester City'nin yıldızı Putin'e kafa tuttu! 'Geri adım atmayacağız'Manchester City'nin yıldızı Putin'e kafa tuttu! 'Geri adım atmayacağız'
    Trabzonspor - Kayserispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’daTrabzonspor - Kayserispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Beşiktaş'ta 3 forvet sürprizi birden! Biri Galatasaray'dan...Beşiktaş'ta 3 forvet sürprizi birden! Biri Galatasaray'dan...
    Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler! 'Bundan sonra boşta gezer'Dünkü hezimetin ardından olay yaratan sözler! 'Bundan sonra boşta gezer'
    Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şokuFenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku
    Beşiktaş Fenerbahçe derken Şenol Güneş'e sürpriz teklifBeşiktaş Fenerbahçe derken Şenol Güneş'e sürpriz teklif
    Daha yeni imza atmıştı! Menajerinden flaş açıklamaDaha yeni imza atmıştı! Menajerinden flaş açıklama

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."

    Ruslardan Halil Umut Meler'e yaylım ateşi! "Bunu izlerken bile anlamanız mümkün değil."

    Tam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!

    Tam gidiyor derken...Galatasaray'dan 15 milyon euro kazanan futbolcuya bir sözleşme daha!

    Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

    Löw bu iki futbolcuyu gönderin dedi Ali Koç ve İsmail Kartal harekete geçti

    Manchester City'nin yıldızı Putin'e kafa tuttu! 'Geri adım atmayacağız'

    Manchester City'nin yıldızı Putin'e kafa tuttu! 'Geri adım atmayacağız'

    Sıradaki Haber