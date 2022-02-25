Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku

UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'nda kötü haber geldi. Karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından oyuncu değişikliği yapma fırsatı bulamadan ikinci golü kalesinde gördü.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Ferdi Kadıoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe kulübesi bu futbolcunun yerine Nazım Sangare'yi oyuna almak için hazırlık yaparken, Slavia Prag'da Yira Sor 27. dakikada topu filelere gönderdi.

Sarı-lacivertli ekip 10 kişi oynadığı bu dakikada 2-0 geriye düşerken, Nazım Sangare ancak 28. dakikada oyuna dahil olabildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.







