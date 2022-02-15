Fenerbahçe-Slavia Prag maçına İtalyan hakem!

UEFA Konsferans Ligi'ndeki temsilcimi Fenerbahçe Play-Off turunda Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez eşleşen iki takımın mücadelesi 17 Şubat saat 20.45'te (TSİ) oynanacak.

Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. Buna göre; Fenerbahçe-Slavia Prag maçında İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği açıklandı.

Maurizio Mariani daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren E.Frankfurt karşılaşmasında düdük çalmıştı. Bu karşılaşmada Mariani Fenerbahçe aleyhine 4 kez sarı kartına başvurmuştu.







