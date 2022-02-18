Dün akşam Fenerbahçe kaybetti sıralamadaki yerimiz değişti!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Sarı-lacivertliler turun ilk ayağında Slavia Prag'ı konuk etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Çekya temsilcisine mağlup olması UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki durumu etkiledi.

Türkiye 16. sırada

Ajansspor'un haberine göre; Kulüplerin, Avrupa organizasyonlarındaki performanslarına göre belirlenen UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye, 26 bin 700 puan ile 16. sırada yer aldı.



Avantaj kayboldu

Maç öncesi puan cetvelinde 15'incilik ile sınırda yer alan Türkiye, Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında alacağı sonuca odaklanmıştı. Sarı-Lacivertliler'in aldığı 3-2'lik mağlubiyet ile Türkiye, sıralamada birbirine çok yakın olan Yunanistan, Hırvatistan, Danimarka ve Çekya karşısındaki avantajını kaybetti.

PAOK karşısında 1-0 galip gelen Midtjylland ile Danimarka, sıralamada Türkiye'nin önüne geçerek, 15'inciliği aldı. Danimarka'nın ardından ise Çekya, Yunanistan ve Hırvatistan geldi.



Sınır ne demek?

UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye ilk 15'in altına düşerse, 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane ön eleme oynayacak. Eğer Türkiye 18'e kadar gerilerse, Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan itibaren katılabilecek.

Rakipler yoluna devam ediyor

UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye'nin 15. sıra için mücadele içinde olduğu rakipleri Avrupa organizasyonlarında yollarında devam ediyor. Avrupa kupalarında mücadele eden 2 Yunan, 1 Hırvat, 3 Danimarkalı ve 2 Çek takım bulunuyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe kaybetti UEFA Ülke Puanı Sıralaması değişti, işte son durum...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

14. İsviçre 29.675 puan / 1 takım

15. Danimarka 26.975 puan / 3 takım

16. TÜRKİYE 26.900 puan / 2 takım

17. Çekya 26.800 puan / 2 takım

18. Yunanistan 26.700 puan / 2 takım

19. Hırvatistan 26.650 puan / 1 takım







