UEFA açıkladı! Rus kulüplerine men cezası

UEFA İcra Komitesi, 28 Şubat 2022'de tüm Rus temsilcisi takım ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA müsabakalarına katılımını askıya almıştı. UEFA, yeni kararların alındığını duyurdu.

ULUSLAR LİGİ'NDEN MEN CEZASI

Rusya Milli Futbol Takımı, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yer aldığı B Ligi'nin 2. Grubu'ndaki maçlarında katılamayacak. Rusya Milli Takımı otomatik olarak grubunu dördüncü sırada tamamlayacak ve sonuç olarak B Ligi'nde son sırada yer alacak. Rusya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşürülecek.

Rusya Kadın Milli Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek olan UEFA Kadınlar EURO 2022'de C Grubu'nda yer alamayacak. Turnuvaya, Rusya'nın play-off turunda elediği Portekiz Kadın Milli Futbol Takımı dahil edilecek.

Rusya Kadın Milli Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılacak. E Grubu, 5 takımlı formatla devam edecek.

Rusya U-21 Milli Takımı'nın grubunda C Grubu'nda oynadığı karşılaşmalar geçersiz sayılacak. C Grubu, beş takımlı bir grup olarak devam edecek.

KULÜP ORGANİZASYONLARINDAN MEN EDİLDİLER

Rusya'nın 2022-2023 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarına katılan hiçbir kulübü olmayacak. Kadın ve erkekler düzeyinde bu turnuvalara katılım durumu diğer ülke takımları için yeniden şekillendirilecek.